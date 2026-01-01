"Speak for peace"
Russian Sokhiev to conduct the 2027 New Year’s Concert
As the "Krone" already suspected in October, the Vienna Philharmonic is looking for one of its "favorites" for the 2027 New Year's Concert: Russian Tugan Sokhiev will be conducting the classical music spectacle in a year's time.
Sokhiev (48) stepped in for the ill Zubin Mehta at the concert in Seoul in 2009. Since then, maestro and orchestra have been closely linked - and the Russian has been accepted into the select circle of subscription conductors. Most recently, he won over the crowds at the Summer Night Concert in Schönbrunn.
"Tugan Sokhiev has been a close musical and personal friend of our orchestra since 2009," said Philharmoniker director Daniel Froschauer in the official announcement (see below).
The Russian conductor has also been a guest in Salzburg on several occasions - where, in contrast to some of his compatriots, he also had clear words to say about Putin's war against Ukraine.
Clear position on the war in Ukraine
In March 2022, Sokhiev also resigned from his position as chief conductor at the Bolshoi Theater and as music director of the national orchestra at the Capitole Opera House in Toulouse following the Russian invasion of Ukraine.
As he had been forced to make the "unacceptable choice" between Russian and French musicians, he had decided to give up both musical directorships. In his statement, he did not name the war specifically, but spoke of "current events". He had never supported armed conflicts. As a musician, he could never "speak for anything other than peace on our planet".
