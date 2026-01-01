Neujahrsbaby Jan kam um 3.21 Uhr auf die Welt

Das steirische Neujahrsbaby 2026 heißt Jan und kam um 3.21 Uhr im LKH-Universitätsklinikum Graz auf die Welt. Es ist das erste Kind von Silvia Salmhofer und Patrick Reichenhauser (beide 29) aus Tackern II.
„Es ist ein unbeschreibliches Gefühl!“ Patrick Reichenhauser startet als frisch gebackener Papa ins neue Jahr: Sein Sohn Jan wurde um 3.21 Uhr im Grazer Universitätsklinikum geboren – und war damit das erste Kind, das im Jahr 2026 auf steirischem Boden das Licht der Welt erblickte! Er wog 3630 Gramm und ist 52 cm groß. Mama Silvia Salmhofer (29) und der Bub sind wohlauf.
„Wir waren schon zehn Tage über dem Geburtstermin, am 31. Dezember um 8 Uhr früh wurde die Geburt eingeleitet“, erzählt Reichenhauser. „Uns wurde gesagt, es kann dann noch drei bis fünf Tage dauern – aber nach drei in der Früh war es dann schon so weit!“
Jan ist das erste Kind des Paares und wird in Tackern II, einem Ortsteil von St. Margarethen an der Raab, aufwachsen.
