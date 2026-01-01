Waidhofen und Zwettl sollen Spital Gmünd ersetzen

Standard-Operationen weg von Akutspitälern

„Tagesklinische Eingriffe weg von unseren Akuthäusern zu bringen (Anm.: Im Waldviertel werden dazu seit vielen Jahren die Kliniken Horn und Zwettl forciert), führt dazu, dass geplante Operationen nicht wegen eines Notfalls abgesagt werden müssen. Zudem können kleinere Eingriffe zeitlich viel besser eingeplant werden“, glaubt Elisabeth Bräutigam, Chefin der Landesgesundheitsagentur (LGA), dass die derzeit zum Teil sehr langen Operationswartezeiten so wieder abgebaut werden können. Und Patienten wären damit natürlich auch viel zufriedener.