Oberstdorf LIVE: ÖSV eagles jump right at the front

Defending champion Daniel Tschofenig was only beaten by the superior World Cup dominator Domen Prevc at the start of the Four Hills Tournament on Monday. The favored Slovenian relegated the Carinthian to second place in Oberstdorf by 17.5 points. His compatriot Timi Zajc was disqualified after the jumping competition in second place, meaning that third place went to the German Felix Hoffmann