Four Hills Tournament
Oberstdorf LIVE: ÖSV eagles jump right at the front
Defending champion Daniel Tschofenig was only beaten by the superior World Cup dominator Domen Prevc at the start of the Four Hills Tournament on Monday. The favored Slovenian relegated the Carinthian to second place in Oberstdorf by 17.5 points. His compatriot Timi Zajc was disqualified after the jumping competition in second place, meaning that third place went to the German Felix Hoffmann
Jan Hörl took fourth place just behind the German Felix Hoffmann. Stephan Embacher, Jonas Schuster and last year's winner Stefan Kraft followed in seventh to ninth place.
Here are the final results:
Large hill world champion Prevc celebrated the first victory for a Slovenian in the first competition of the traditional series with two maximum distances in front of 25,500 fans.
The 26-year-old ski flying world record holder takes a huge lead into the New Year's competition in Garmisch after his first success at the Tournament. Behind Tschofenig and Zajc, however, the gaps are small. Co-favorite Ryoyu Kobayashi finished seventh, 21.7 points behind.
