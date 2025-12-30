Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

Sinnlose Ballerei rund um die Uhr muss aufhören

Tirol
30.12.2025 12:00
Feuerwerke sind schön anzuschauen, sinnlose Ballerei geht vielen aber gegen den Strich.
Feuerwerke sind schön anzuschauen, sinnlose Ballerei geht vielen aber gegen den Strich.(Bild: Christof Birbaumer)

Die ohrenbetäubende Knallerei rund um Silvester und das Abfeuern von Raketen bereits kurz nach Weihnachten geht nicht nur in Tirol vielen Menschen gegen den Strich. Tirols „Krone“-Chef Claus Meinert findet, dass man vor allem auch auf die leidenden Tiere Acht nehmen sollte.

Zugegeben! Auch mir gefallen Feuerwerke und sie lösen sehr wohl eine Art Glücksgefühl aus. Allerdings sollte die Ballerei ausschließlich in der Silvesternacht und da rund um Mitternacht stattfinden.

(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)

Doch das war einmal. Mittlerweile sieht man bereits kurz nach Weihnachten da und dort erste Raketen verglühen, hört man immer wieder Böller explodieren. Wobei Letztere ja eigentlich kaum Sinn machen, außer dass sie sehr laut und meist (brand-)gefährlich sind. Wie gefährlich, das zeigten dieser Tage zwei Feuer – einerseits der Waldbrand auf der Nordkette, zum anderen jener der Hecke in Westendorf. Beide Male war Pyrotechnik der Auslöser.

Unzählige Teufel-Shows schon im November
Die sogenannte „moderne Gesellschaft“ bricht aber nicht nur mit der Silvestertradition, indem ja mittlerweile auch bei Hochzeiten, Geburtstagen, Firmenfesten, Popkonzerten usw. Feuerwerke nicht mehr fehlen dürfen. Man denke auch an die unzähligen Teufel-Shows, die bereits im November beginnen. Den Ursprung des sogenannten „Teufeltages“ am 5. Dezember haben dabei wohl die meisten Teilnehmer kaum mehr im Kopf. Ebenso nicht, warum man Raketen zu Silvester um Mitternacht in den Himmel abfeuert. Es geht zum einen um das Vertreiben böser Geister, zum anderen darum, das neue Jahr glanzvoll zu begrüßen.

Lesen Sie auch:
Die Feuerwehr musste die brennende Hecke löschen.
Tage vor Silvester
Tiroler (57) fackelte mit Raketen eigene Hecke ab
28.12.2025
Löscharbeiten dauern
Nordkette: Bub (12) löst Brand mit Pyrotechnik aus
28.12.2025

So schön Feuerwerke anzusehen sind: Unbestritten ist, dass viele Tiere darunter extrem leiden, sich schrecken und oft tagelang nicht mehr beruhigen lassen.

Porträt von Claus Meinert
Claus Meinert
