Sinnlose Ballerei rund um die Uhr muss aufhören

Unzählige Teufel-Shows schon im November

Die sogenannte „moderne Gesellschaft“ bricht aber nicht nur mit der Silvestertradition, indem ja mittlerweile auch bei Hochzeiten, Geburtstagen, Firmenfesten, Popkonzerten usw. Feuerwerke nicht mehr fehlen dürfen. Man denke auch an die unzähligen Teufel-Shows, die bereits im November beginnen. Den Ursprung des sogenannten „Teufeltages“ am 5. Dezember haben dabei wohl die meisten Teilnehmer kaum mehr im Kopf. Ebenso nicht, warum man Raketen zu Silvester um Mitternacht in den Himmel abfeuert. Es geht zum einen um das Vertreiben böser Geister, zum anderen darum, das neue Jahr glanzvoll zu begrüßen.