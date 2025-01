Frau für Sex verfolgt – Hirntumor soll schuld sein

Mann sei Opfer schon in U-Bahn aufgefallen

Obwohl seit dem Vorfall mehr als eineinhalb Jahre vergangen sind, macht der jungen Frau die Tat in psychischer Hinsicht schwer zu schaffen. In einem Gutachten wurde festgestellt, dass sie an einem posttraumatischen Belastungssyndrom leidet. Noch heute erinnert sie sich daran, dass ihr der Fremde eigentlich bereits in der U-Bahn aufgefallen war. Sie habe ihm sogar noch die Haustür aufgehalten, weil sie dachte, er wolle hier zu jemandem. Er sei mit ihr in den Aufzug gestiegen und habe sich zur Nachbartür begeben und dort gewartet, bis sie ihre Tür aufgeschlossen hatte. Dann sei er über sie hergefallen.