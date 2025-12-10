Harald Sicheritz: „Der Tatort ist ein Kammerspiel“

Bleibt für Sie als Regisseur immer ein bisschen die Hoffnung, dass anhand solcher Filme und Projekte seitens der Politik ein bisschen genauer hingeschaut wird oder ist das schlichtweg naive Hoffnung?

Die Hoffnung darf man sowieso nie verlieren, aber die spezielle, die Sie ansprechen, halte ich für wesentlich, sonst hätte ich die letzten 35 Jahre nicht das gemacht, was ich gemacht habe. Man kann hoffentlich unterscheiden, wer die Guten und wer die Bösen in der Gesellschaft sind. Als Geschichtenerzähler kann man besser und plastischer erzählen, was das Problem ist. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Niemand will eine Geschichte aus nicht bewerteten Fakten hören, wo einfach sechs Leute am Tisch sitzen und diskutieren. Film ist auch emotionale Zuspitzung. Ich bin da in guter Gesellschaft von Kommunikationswissenschaftlern, die das genauso sehen. „24“ mit Kiefer Sutherland war die erste Serie, wo man einen schwarzen US-Präsidenten gezeigt hat und es ist relativ gut mit Daten gestützt, dass das den Einzug von Barack Obama ins Weiße Haus durchaus mit vorbereitet hat. Film und Fernsehen können schon was bewirken und ich hoffe, auch der „Tatort“ kann in die eine oder andere Richtung was bewirken.