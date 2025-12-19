Vorteilswelt
Tracksmith

Wenn weniger mehr ist: Laufjacke für kalte Tage

Bergkrone Kurzmeldungen
19.12.2025 15:39
Die Tracksmith Fleece-Jacke gibt es mit in verschiedenen Modellen.
Die Tracksmith Fleece-Jacke gibt es mit in verschiedenen Modellen.

Laufen reduziert vieles auf das Wesentliche: den eigenen Rhythmus, den Atem, den nächsten Schritt. Genau diesen Gedanken greift die Laufmarke Tracksmith mit dem Franklin Fleece auf – einer schlichten Laufjacke für kühle Tage, die ohne große Versprechen auskommt, aber im Alltag überzeugen will.

Gefertigt ist das Franklin Fleece aus Polartec Shed Less, einem Material, das auf Langlebigkeit ausgelegt ist. Durch eine spezielle Stricktechnik werden beim Waschen deutlich weniger Mikrofasern freigesetzt als bei herkömmlichem Fleece. Für Läuferinnen und Läufer bedeutet das vor allem eines: ein Stoff, der auch nach vielen Einsätzen stabil bleibt und seine weiche Haptik nicht verliert.

Das Fleece ist leicht, angenehm warm und atmungsaktiv – Eigenschaften, die vor allem beim Training in der Übergangszeit und im Winter zählen. Tracksmith verzichtet bewusst auf auffällige Designelemente. Die Jacke soll funktionieren, nicht auffallen. Erhältlich ist sie für Damen und Herren, jeweils als Half-Zip oder Full-Zip.

Das Franklin Fleece gibt es in mehreren Farben und für Läuferinnen und Läufer.
Das Franklin Fleece gibt es in mehreren Farben und für Läuferinnen und Läufer.

Hinter Polartec steht ein Unternehmen, das seit Jahrzehnten funktionelle Textilien entwickelt und bereits früh auf recycelte Materialien gesetzt hat. Mit Shed Less geht man einen weiteren Schritt in Richtung Haltbarkeit – ein Thema, das im Ausdauersport zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Das Franklin Fleece ist für Menschen gedacht, die regelmäßig draußen unterwegs sind, bei Wind und Kälte trainieren und Wert auf einfache, verlässliche Ausrüstung legen. Eine Jacke, die man nicht nur eine Saison trägt, sondern über Jahre hinweg.


Erhältlich über tracksmith.com

Porträt von Hannes Wallner
Hannes Wallner
