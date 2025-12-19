Wenn weniger mehr ist: Laufjacke für kalte Tage

Laufen reduziert vieles auf das Wesentliche: den eigenen Rhythmus, den Atem, den nächsten Schritt. Genau diesen Gedanken greift die Laufmarke Tracksmith mit dem Franklin Fleece auf – einer schlichten Laufjacke für kühle Tage, die ohne große Versprechen auskommt, aber im Alltag überzeugen will.
Gefertigt ist das Franklin Fleece aus Polartec Shed Less, einem Material, das auf Langlebigkeit ausgelegt ist. Durch eine spezielle Stricktechnik werden beim Waschen deutlich weniger Mikrofasern freigesetzt als bei herkömmlichem Fleece. Für Läuferinnen und Läufer bedeutet das vor allem eines: ein Stoff, der auch nach vielen Einsätzen stabil bleibt und seine weiche Haptik nicht verliert.
Das Fleece ist leicht, angenehm warm und atmungsaktiv – Eigenschaften, die vor allem beim Training in der Übergangszeit und im Winter zählen. Tracksmith verzichtet bewusst auf auffällige Designelemente. Die Jacke soll funktionieren, nicht auffallen. Erhältlich ist sie für Damen und Herren, jeweils als Half-Zip oder Full-Zip.
Hinter Polartec steht ein Unternehmen, das seit Jahrzehnten funktionelle Textilien entwickelt und bereits früh auf recycelte Materialien gesetzt hat. Mit Shed Less geht man einen weiteren Schritt in Richtung Haltbarkeit – ein Thema, das im Ausdauersport zunehmend an Bedeutung gewinnt.
Das Franklin Fleece ist für Menschen gedacht, die regelmäßig draußen unterwegs sind, bei Wind und Kälte trainieren und Wert auf einfache, verlässliche Ausrüstung legen. Eine Jacke, die man nicht nur eine Saison trägt, sondern über Jahre hinweg.
Erhältlich über tracksmith.com
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.