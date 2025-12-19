Wenn weniger mehr ist: Laufjacke für kalte Tage

Gefertigt ist das Franklin Fleece aus Polartec Shed Less, einem Material, das auf Langlebigkeit ausgelegt ist. Durch eine spezielle Stricktechnik werden beim Waschen deutlich weniger Mikrofasern freigesetzt als bei herkömmlichem Fleece. Für Läuferinnen und Läufer bedeutet das vor allem eines: ein Stoff, der auch nach vielen Einsätzen stabil bleibt und seine weiche Haptik nicht verliert.