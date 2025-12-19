Weihnachtsstimmung am Kraftplatz der Kronburg

Im Vordergrund lässt sich die Burgruine nicht übersehen, jetzt geht es ein Stück in den Wiesen abwärts und in den Wald hinein. Die Route ist kein offizieller Winterwanderweg, derzeit allerdings praktisch aper und gut begehbar. Zuletzt gab es freilich ein paar eisige Passagen, denen man jedoch ganz gut ausweichen kann. Alternativ erweisen sich Grödel in diesen kurzen Passagen als hilfreich.