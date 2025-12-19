Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nix wie los

Weihnachtsstimmung am Kraftplatz der Kronburg

Tirol
19.12.2025 17:00
Die Burgruine Kronburg über dem Landecker Talkessel drängt sich am Hinweg sofort ins Bild.
Die Burgruine Kronburg über dem Landecker Talkessel drängt sich am Hinweg sofort ins Bild.(Bild: Peter Freiberger)

Unsere beschauliche Wanderung führt dieses Mal vom Zammer Weiler Rifenal hinüber zum Klostergasthof Kronburg unterhalb der Burgruine.

0 Kommentare

Wenn man dem Weihnachtsstress entfliehen, aber dennoch ein wenig (vor)weihnachtliches Flair erleben möchte, liegt man bei diesem Tipp goldrichtig. Und ein bisschen innere Einkehr schadet um diese Jahreszeit auch ganz bestimmt nicht. Die Wallfahrtskirche „Maria Hilf“ gegenüber vom Gasthof stellt dafür einen prädestinierten Platz dar.

Vom Parkplatz spazieren wir entlang der Straße ein paar Meter hinauf zu den Häusern von Rifenal. Darin geht es gleichbleibend und eben weiter, ehe bei den letzten Häusern links der bezeichnete Feld- bzw. Fußweg hinunter abzweigt.

Christbaumkugeln unterhalb der Burgruine und strahlende Sonne...
Christbaumkugeln unterhalb der Burgruine und strahlende Sonne...(Bild: Peter Freiberger)
... auch noch am Nachmittag bei der Wallfahrtskirche Maria Hilf.
... auch noch am Nachmittag bei der Wallfahrtskirche Maria Hilf.(Bild: Peter Freiberger)

Im Vordergrund lässt sich die Burgruine nicht übersehen, jetzt geht es ein Stück in den Wiesen abwärts und in den Wald hinein. Die Route ist kein offizieller Winterwanderweg, derzeit allerdings praktisch aper und gut begehbar. Zuletzt gab es freilich ein paar eisige Passagen, denen man jedoch ganz gut ausweichen kann. Alternativ erweisen sich Grödel in diesen kurzen Passagen als hilfreich.

Daten & Fakten

  • Talort: Zams (767 m)
  • Ausgangspunkt: Gratisparkplatz im Zammer Weiler Rifenal (rund 950 m) gegenüber der Talstation der Rifenalbahn (nördlich der Straße); erreichbar vom Zentrum in Zams – bei der Pfarrkirche nach Osten abzweigen; Parken für Wanderer erlaubt
  • Strecke: Feld- bzw. Fußweg (kein offizieller Winterwanderweg)
  • Ausrüstung: feste Schuhe, Stöcke, eventuell Grödel (für mögliche eisige Verhältnisse)
  • Voraussetzung: keine 
  • Kinder: ab dem Babyalter
  • Mountainbuggy: bei aperen Verhältnissen
  • Einkehrmöglichkeit: Gasthof Kronburg, Montag, Dienstag Ruhetag, 24. 12. geschlossen; T 05442/63478, www.klostergut-kronburg.at 
  • Anreise mit Öffis: nein
  • Höhenunterschied: je rund 150 Höhenmeter in Auf- bzw. Abstieg (gesamte Runde)
  • Länge: rund 6 Kilometr (gesamte Runde)
  • Gehzeit: je rund 45 Minuten (Hin- bzw. Rückweg)

Die Strecke verläuft im Wald weiter leicht hinunter, dann fast eben und zieht zum Schluss nach oben und durch Wiesen zum Gasthof bzw. der Kirche.

Adventmarkt beim Gasthof
Die Einkehr im Klostergasthof lohnt sich immer, an diesem Wochenende können Wanderer hier außerdem den kleinen Adventmarkt besuchen. Und ein Besuch in der Wallfahrtskirche bietet sich ebenfalls an.

Kulinarisch und spirituell gestärkt wanden wir schließlich entlang derselben Route wieder zurück.

Porträt von Peter Freiberger
Peter Freiberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
195.528 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
161.201 mal gelesen
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
109.879 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf