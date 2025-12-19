Weihnachtsstimmung am Kraftplatz der Kronburg

Unsere beschauliche Wanderung führt dieses Mal vom Zammer Weiler Rifenal hinüber zum Klostergasthof Kronburg unterhalb der Burgruine.
Wenn man dem Weihnachtsstress entfliehen, aber dennoch ein wenig (vor)weihnachtliches Flair erleben möchte, liegt man bei diesem Tipp goldrichtig. Und ein bisschen innere Einkehr schadet um diese Jahreszeit auch ganz bestimmt nicht. Die Wallfahrtskirche „Maria Hilf“ gegenüber vom Gasthof stellt dafür einen prädestinierten Platz dar.
Vom Parkplatz spazieren wir entlang der Straße ein paar Meter hinauf zu den Häusern von Rifenal. Darin geht es gleichbleibend und eben weiter, ehe bei den letzten Häusern links der bezeichnete Feld- bzw. Fußweg hinunter abzweigt.
Im Vordergrund lässt sich die Burgruine nicht übersehen, jetzt geht es ein Stück in den Wiesen abwärts und in den Wald hinein. Die Route ist kein offizieller Winterwanderweg, derzeit allerdings praktisch aper und gut begehbar. Zuletzt gab es freilich ein paar eisige Passagen, denen man jedoch ganz gut ausweichen kann. Alternativ erweisen sich Grödel in diesen kurzen Passagen als hilfreich.
Die Strecke verläuft im Wald weiter leicht hinunter, dann fast eben und zieht zum Schluss nach oben und durch Wiesen zum Gasthof bzw. der Kirche.
Adventmarkt beim Gasthof
Die Einkehr im Klostergasthof lohnt sich immer, an diesem Wochenende können Wanderer hier außerdem den kleinen Adventmarkt besuchen. Und ein Besuch in der Wallfahrtskirche bietet sich ebenfalls an.
Kulinarisch und spirituell gestärkt wanden wir schließlich entlang derselben Route wieder zurück.
