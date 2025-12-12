14.000 Schritte auf dem Kleinen Panoramaweg

Die Strecke leitet bald sanft hinunter zur Bergstation des Lifts am Hüttegg (1508 m) – toller Blick Richtung Oberinntal inklusive. Nun überqueren wir die Piste und wandern jenseits am Fahrweg im Wald hinab. In der Folge schlängelt sich der Weg gemütlich abwärts und erreicht neuerlich die Lifttrasse im untersten Bereich. Die – und die Piste – werden wieder überquert, in wenigen Schritten sind wir dann zurück beim Ausgangspunkt.