14.000 Schritte auf dem Kleinen Panoramaweg

Die Rodelbahnen „schwimmen“ bei der außergewöhnlich milden Witterung in diesen Tagen fast davon, da bietet sich diese aussichtsreiche Winterwanderrunde auf dem Weerberg ideal an.
Unser Ausgangspunkt befindet sich neben dem Hüttegglift, an dessen Bergstation wir später vorbeikommen werden. Und bereits hier fällt die Aussicht ins Inntal und ins gegenüberliegende Karwendel prächtig aus.
Zunächst folgt man dem Fahrweg (Zallerstraße bzw. später Nonsweg) weiter hinauf. Der führt bald in den Wald hinein, in diesem Abschnitt ist unsere Route identisch mit der Rodelbahn von der Nonsalm. Es heißt stets, sich an „Kleiner Panoramaweg“ orientieren. Der „misst“ laut offizieller Berechnung 14.000 Schritte.
Bei einer unbezeichneten Routengabelung in einer Linkskehre weiter links hinauf zum höchsten Punkt in ungefähr 1570 Meter. Jetzt wird die Rodelbahn von der Nonsalm verlassen.
Es folgt eine fast eben verlaufende Querung in einem ausgeholzten Bereich. Hier lohnt sich eine Rast auf einer der Bänke, um die Aussicht ins Inntal zu genießen. Der Fahrweg war in dem Bereich zuletzt nur angetreten, aber gut begehbar. Ab 15. Dezember wird die gesamte Runde präpariert, sofern es die Verhältnisse zulassen.
Die Strecke leitet bald sanft hinunter zur Bergstation des Lifts am Hüttegg (1508 m) – toller Blick Richtung Oberinntal inklusive. Nun überqueren wir die Piste und wandern jenseits am Fahrweg im Wald hinab. In der Folge schlängelt sich der Weg gemütlich abwärts und erreicht neuerlich die Lifttrasse im untersten Bereich. Die – und die Piste – werden wieder überquert, in wenigen Schritten sind wir dann zurück beim Ausgangspunkt.
