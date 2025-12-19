Lichterzauber in der Stadt der goldenen Mitte

Wandern in der Natur und dann vorweihnachtliche Atmosphäre im malerischen Frohnleiten genießen – Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti wissen, wie ein stimmiger Ausklang unserer Adventreihe gelingt.
Diese stimmungsvolle Runde führt in den ruhigen Süden von Frohnleiten, vorbei am geschichtsträchtigen Pichlhof und über die aussichtsreiche Nussallee zurück in die Stadt. Eine gemütliche Nachmittagswanderung über Wiesen, durch lichte Wälder und mit weiten Blicken in das Grazer Bergland. Ideal ist es, die Wanderung so zu planen, dass wir bei Einbruch der Dämmerung auf der gegenüberliegenden Flussseite zwischen Murbrücke und Volkshauspark stehen. Dort spiegelt sich die beleuchtete Altstadt in der Mur – ein idealer Moment, um die „blaue Stunde“ für Fotomotive zu nutzen.
Über 4500 Lichter schmücken zurzeit die Fassaden entlang der Murpromenade. Ein Anblick, der Frohnleiten in dieser Jahreszeit zu einem zauberhaften Ziel macht.
Fazit: So kann man das vierte Adventwochenende genießen!
Wir starten am Hauptplatz (438 m) und folgen dem Wegweiser „Rundweg 4 – Laas“ durch den Tabor zur Murbrücke. Nach dem Überqueren der Brücke halten wir uns geradeaus und spazieren zum Bahnhof, von dort geht es auf dem Murradweg flussabwärts bis zur Bushaltestelle Pichlhof.
Wir überqueren die Straße und folgen der sanft ansteigenden Asphaltstraße. Bei der nächsten Gabelung biegen wir links ab, gehen am Pichlhof (465 m) vorbei und wandern auf einer Schotterstraße in angenehmer Steigung zu den wenigen Häusern von Laas (517 m).
Der Abstieg führt durch eine Nussallee mit schönem Blick auf Frohnleiten. An der Rechbergstraße angekommen, biegen wir rechts in eine Seitenstraße ein und wandern durch den Ortsteil Brunnhof bis zur Unterführung. Danach queren wir erneut die Mur und gehen den letzten sanften Anstieg zurück zum Hauptplatz (438 m).
