Lichterzauber in der Stadt der goldenen Mitte

Diese stimmungsvolle Runde führt in den ruhigen Süden von Frohnleiten, vorbei am geschichtsträchtigen Pichlhof und über die aussichtsreiche Nussallee zurück in die Stadt. Eine gemütliche Nachmittagswanderung über Wiesen, durch lichte Wälder und mit weiten Blicken in das Grazer Bergland. Ideal ist es, die Wanderung so zu planen, dass wir bei Einbruch der Dämmerung auf der gegenüberliegenden Flussseite zwischen Murbrücke und Volkshauspark stehen. Dort spiegelt sich die beleuchtete Altstadt in der Mur – ein idealer Moment, um die „blaue Stunde“ für Fotomotive zu nutzen.