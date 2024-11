„Mein Uropa hat in NS-Zeit 150 Menschen getötet“

Alles erfunden

„Das war alles kompletter Blödsinn, ich habe das erfunden, weil ich dachte, dann lassen sie uns in Ruhe! Ich habe gar keine Schwester“, so der 25-jährige in Argentinien geborene Österreicher. Auch sein Urgroßvater sei zwar im zweiten Weltkrieg gewesen, aber „er war Arzt und ein ganz lieber Mensch, und sicher kein SS-Nazi!“ Zu den Vorwürfen bekannte er sich dennoch geständig, er wisse nicht, was ihn geritten habe. Die NS-Zeit sei eine der schlimmsten überhaupt gewesen, und dürfe sich auf keinen Fall wiederholen.