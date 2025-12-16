Schon 40 Watter-Paare sind für das Finale fix

Landecks beste Watter wurden in der fünften Runde am vergangenen Samstag eruiert. Fehlen nur noch die Ausscheidungen in Osttirol und Innsbruck, bevor es am 30. Jänner ins große Finale nach Innsbruck geht.
Bereits zum zweiten Mal in derselben Woche war der Gasthof Sonne in Tarrenz Schauplatz Tiroler Volkskultur. Das von der „Krone“ und der Tiroler Versicherung organisierte Watterturnier, die „Tiroler Watter-Krone“, suchte nach der montägigen Imst-Ausscheidung nun am Samstag am selben Ort die besten Spielerpaare aus dem Bezirk Landeck. Es war bereits die fünfte von sieben Runden.
Hartnäckige Gäste aus Südtirol
Man hörte in den zwei Spielsälen allerdings nicht nur die rollenden „R“ der Watter von „Obe dobe“, sondern durchaus auch das kehlige, das in Südtirol gesprochen wird. Richard und Helli kamen bereits zum dritten Mal über den Brenner und wieder hat‘s nicht geklappt.
Diesmal ein Versuch mit dem Vater
Robert Schweighofer, auch Obmann des Fanclubs „Red eagles“, sprach – mit Augenzwinkern – vom „Cup der Verlierer“. Einige der 32 teilnehmenden Paare versuchten nämlich ihre zweite oder gar dritte Chance, ins Finale der 64 besten Watterpaare zu kommen. Robert probierte es diesmal mit seinem Vater. Wieder vergebens, hingegen Annelies und Otmar Siegele hatten stichhaltige Argumente, im Finale in Innsbruck um die „Tiroler Watter-Krone“ dabei zu sein.
40 von 64 Paaren stehen somit fest und werden sich am 30. Jänner in der Zentrale der Tiroler Versicherung in Innsbruck um die „Tiroler Watter-Krone“ matchen.
Zwei Bezirks-Vorrunden stehen allerdings noch aus: Am 10. Jänner im Pfleghaus Anras für Osttirol und am 15. im GH Rettenberg in Kolsass für Innsbruck und Innsbruck-Land.
Wer sich für die verbleibenden zwei Vorrunden anmelden möchte, kann dies online nach wie vor tun, und zwar online unter: tirolerwatterkrone.at
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.