Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Landecker Ausscheidung

Schon 40 Watter-Paare sind für das Finale fix

Tirol
16.12.2025 15:00
Zum zweiten Mal war die „Sonne“ in Tarrenz Schauplatz für stichhaltige Argumente, um den Weg ins ...
Zum zweiten Mal war die „Sonne“ in Tarrenz Schauplatz für stichhaltige Argumente, um den Weg ins Finale der „Tiroler Watter- Krone“ am 30. Jänner zu finden.(Bild: Hubert Daum)

Landecks beste Watter wurden in der fünften Runde am vergangenen Samstag eruiert. Fehlen nur noch die Ausscheidungen in Osttirol und Innsbruck, bevor es am 30. Jänner ins große Finale nach Innsbruck geht.

0 Kommentare

Bereits zum zweiten Mal in derselben Woche war der Gasthof Sonne in Tarrenz Schauplatz Tiroler Volkskultur. Das von der „Krone“ und der Tiroler Versicherung organisierte Watterturnier, die „Tiroler Watter-Krone“, suchte nach der montägigen Imst-Ausscheidung nun am Samstag am selben Ort die besten Spielerpaare aus dem Bezirk Landeck. Es war bereits die fünfte von sieben Runden.

Richard Verdorfer (li.) und Helli Platzgummer aus Südtirol wollten ins Finale – leider gab‘s zu ...
Richard Verdorfer (li.) und Helli Platzgummer aus Südtirol wollten ins Finale – leider gab‘s zu viele Noggl.(Bild: Hubert Daum)

Hartnäckige Gäste aus Südtirol
Man hörte in den zwei Spielsälen allerdings nicht nur die rollenden „R“ der Watter von „Obe dobe“, sondern durchaus auch das kehlige, das in Südtirol gesprochen wird. Richard und Helli kamen bereits zum dritten Mal über den Brenner und wieder hat‘s nicht geklappt.

Markus Plattner von der Tiroler Versicherung (li.) und Max Hafele organisierten perfekt.
Markus Plattner von der Tiroler Versicherung (li.) und Max Hafele organisierten perfekt.(Bild: Hubert Daum)

Diesmal ein Versuch mit dem Vater
Robert Schweighofer, auch Obmann des Fanclubs „Red eagles“, sprach – mit Augenzwinkern – vom „Cup der Verlierer“. Einige der 32 teilnehmenden Paare versuchten nämlich ihre zweite oder gar dritte Chance, ins Finale der 64 besten Watterpaare zu kommen. Robert probierte es diesmal mit seinem Vater. Wieder vergebens, hingegen Annelies und Otmar Siegele hatten stichhaltige Argumente, im Finale in Innsbruck um die „Tiroler Watter-Krone“ dabei zu sein.

Einmal mehr elektrisierte das Traditionsspiel rund um Herz, Schell, Laub und Eichel.
Einmal mehr elektrisierte das Traditionsspiel rund um Herz, Schell, Laub und Eichel.(Bild: Hubert Daum)

40 von 64 Paaren stehen somit fest und werden sich am 30. Jänner in der Zentrale der Tiroler Versicherung in Innsbruck um die „Tiroler Watter-Krone“ matchen.

Zwei Bezirks-Vorrunden stehen allerdings noch aus: Am 10. Jänner im Pfleghaus Anras für Osttirol und am 15. im GH Rettenberg in Kolsass für Innsbruck und Innsbruck-Land.

Lesen Sie auch:
Am 23. Oktober findet in Lavant in Osttirol im Hotel „Dolomitengolf“ der Auftakt zur „Tiroler ...
„Tiroler Watter-Krone“
Die „Krone“ sucht die beste Watter-Paarung Tirols
28.09.2025
„Tiroler Watter-Krone“
Mit Glück und Können in das große Finale
11.12.2025
„Tiroler Watter-Krone“
Die Tristesse machte in Tarrenz keinen Stich
12.12.2025

Wer sich für die verbleibenden zwei Vorrunden anmelden möchte, kann dies online nach wie vor tun, und zwar online unter: tirolerwatterkrone.at

Porträt von Andreas Moser
Andreas Moser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
345.097 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
141.022 mal gelesen
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
128.839 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf