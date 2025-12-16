Schon 40 Watter-Paare sind für das Finale fix

Diesmal ein Versuch mit dem Vater

Robert Schweighofer, auch Obmann des Fanclubs „Red eagles“, sprach – mit Augenzwinkern – vom „Cup der Verlierer“. Einige der 32 teilnehmenden Paare versuchten nämlich ihre zweite oder gar dritte Chance, ins Finale der 64 besten Watterpaare zu kommen. Robert probierte es diesmal mit seinem Vater. Wieder vergebens, hingegen Annelies und Otmar Siegele hatten stichhaltige Argumente, im Finale in Innsbruck um die „Tiroler Watter-Krone“ dabei zu sein.