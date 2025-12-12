Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Tiroler Watter-Krone“

Die Tristesse machte in Tarrenz keinen Stich

Tirol
12.12.2025 18:00
iner der zwei Spielsäle im Traditionsgasthof Sonne in Tarrenz: Konzentration war Trumpf, doch ...
iner der zwei Spielsäle im Traditionsgasthof Sonne in Tarrenz: Konzentration war Trumpf, doch auch der Humor kommt beim Watter-Turnier nicht zu kurz.(Bild: Hubert Daum)

Acht weitere Paare mischten bei der Imster Bezirksausscheidung der „Tiroler Watter-Krone“ die Konkurrenz auf und freuen sich auf den Einzug in das große Finale. Die nächste Chance für Watterfreunde gibt es schon am Samstag, ebenfalls im Oberland!

0 Kommentare

Besinnlich ging es zu am Marienfeiertag im Gasthof Sonne in Tarrenz. Allerdings nicht adventlich gemeint. Vielmehr besann man sich der psychischen Tricks, um dem gegnerischen Paar einen „Zweier“ oder einen „Dreier“ aufzubrummen.

Tolle Gastgeber: Wirt Andreas Krajic mit Herzdame Helga
Tolle Gastgeber: Wirt Andreas Krajic mit Herzdame Helga(Bild: Hubert Daum)

Preise im Gesamtwert von 27.000 Euro
Die vierte Runde der „Tiroler Watter-Krone“, des größten Watterturniers in unserem Land, bat im Bezirk Imst zum Kartenspiel, das zu Tirols Volkskultur gehört wie die Lederhose. Die Bezirksausscheidungen bringen jeweils acht Paare für das Finale am 30. Jänner in der Zentrale der Tiroler Versicherung in Innsbruck hervor, also in den Gemächern des „Krone“-Organisationspartners. Wer dort auftrumpft, dem winken Preise in der Gesamthöhe von 27.000 Euro.

Skeptischer Blick vom Watter links oben – ob dieser Trick hilft?
Skeptischer Blick vom Watter links oben – ob dieser Trick hilft?(Bild: Hubert Daum)

Traditionsgasthaus als würdiger Turnierplatz
Doch erst galt es, die Teilnehmer im Bezirk Imst zu eruieren. 52 Paare, von Turnierleiter Max Hafele akkreditiert, stellten sich dem Kampf um die Noggl im traditionellen Gasthaus Sonne, das ein perfektes Ambiente bot. „Es ist nämlich gar nicht so leicht, ein Gasthaus dafür zu finden“, sagt Markus Plattner, Gebietsleiter der Tiroler Versicherung.

Elia Mungenast (li.) und Raphael Krug sind im Finale
Elia Mungenast (li.) und Raphael Krug sind im Finale(Bild: Hubert Daum)

Viele junge Watter am Start
Watten scheint vor allem bei den Jungen hoch im Kurs zu stehen, denn in der drängenden Menschenmenge kurz vor dem Start waren auffällig viele „90er“ zu sehen. Auch von anderen Bezirken nahmen gescheiterte Watter-Fanatiker die Gelegenheit wahr, das Ausscheiden in der Vorrunde in eine Finalteilnahme umzumünzen. Nun ging’s aber los mit mischen, abheben und austeilen.

Albin Köll (li.) und Alfred Fringer wollen sich die Krone aufsetzen.
Albin Köll (li.) und Alfred Fringer wollen sich die Krone aufsetzen.(Bild: Hubert Daum)

Ein Abend mit vielen „Schneidern“
Abgehoben sollte allerdings niemand agieren, denn der unliebsame Knödel kann schnell auf deiner Seite sein, vor allem an einem Abend, an dem es besonders viele „Schneider“ gab. „Könige gibt’s wönige“ – oder „soll ich mit dem Sackmesser stechen?“, hörte man aus den Spielwiesen.

Turnierleiter Max Hafele erklärte nochmals kurz die Regeln.
Turnierleiter Max Hafele erklärte nochmals kurz die Regeln.(Bild: Hubert Daum)

Die Stimmung war in beiden Sälen ausgezeichnet, sodass sich Sonne-Wirt Andreas Krajic nicht mehr halten konnte: „Wenn ich am Samstag noch eine Kellnerin finde, spiele ich selbst mit.“

Die weiteren Finalisten

  • Klaus Amprosi / Mathias Speckle
  • Andreas Prantl / Pierre Müller
  • Günther Neururer / Hugo Erhart
  • Elia Mungenast / Raphael Krug
  • Martin Waldherr / Mario Palma
  • Claudia Jöchl / Joachim Fleischmann
  • Monika Haid / Pepi Rauch
  • Alfred Fringer / Albin Köll

Die nächste Chance wartet schon
Am Samstag (13. Dezember, ab 15 Uhr) geht nämlich die Vorausscheidung des Bezirks Landeck, ebenfalls in der Tarrenzer Sonne, über die Bühne. „Es sind noch Plätze frei“, ergänzt Hafele mit dem Angebot, sich noch anzumelden. Auch für jene, die am Feiertag „nach Hause gespielt“ wurden, ist es eine weitere Chance, sich für das Finale zu qualifizieren – ausnahmsweise mit der Entscheidung: „I gea!“

Lesen Sie auch:
„Tiroler Watter-Krone“
Watter spielen um Preise im Wert von 27.000 Euro
12.10.2025

Alle Informationen zum Turnier, den Spielterminen und der Anmeldung finden Sie unter www.tirolerwatterkrone.at

Hubert Daum, Kronen Zeitung

Porträt von Tiroler Krone
Tiroler Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Greenpeace-Aktion
Aktivisten färben Platz um Triumphbogen orange ein
Atmosphärischer Fluss
Schwere Überschwemmungen in den USA und Kanada
Smog in Bosnien
Luftverschmutzung sorgt für Flugchaos in Sarajevo
Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
171.286 mal gelesen
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
131.957 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
123.484 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf