Die Tristesse machte in Tarrenz keinen Stich

Preise im Gesamtwert von 27.000 Euro

Die vierte Runde der „Tiroler Watter-Krone“, des größten Watterturniers in unserem Land, bat im Bezirk Imst zum Kartenspiel, das zu Tirols Volkskultur gehört wie die Lederhose. Die Bezirksausscheidungen bringen jeweils acht Paare für das Finale am 30. Jänner in der Zentrale der Tiroler Versicherung in Innsbruck hervor, also in den Gemächern des „Krone“-Organisationspartners. Wer dort auftrumpft, dem winken Preise in der Gesamthöhe von 27.000 Euro.