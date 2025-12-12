Die Tristesse machte in Tarrenz keinen Stich

Acht weitere Paare mischten bei der Imster Bezirksausscheidung der „Tiroler Watter-Krone“ die Konkurrenz auf und freuen sich auf den Einzug in das große Finale. Die nächste Chance für Watterfreunde gibt es schon am Samstag, ebenfalls im Oberland!
Besinnlich ging es zu am Marienfeiertag im Gasthof Sonne in Tarrenz. Allerdings nicht adventlich gemeint. Vielmehr besann man sich der psychischen Tricks, um dem gegnerischen Paar einen „Zweier“ oder einen „Dreier“ aufzubrummen.
Preise im Gesamtwert von 27.000 Euro
Die vierte Runde der „Tiroler Watter-Krone“, des größten Watterturniers in unserem Land, bat im Bezirk Imst zum Kartenspiel, das zu Tirols Volkskultur gehört wie die Lederhose. Die Bezirksausscheidungen bringen jeweils acht Paare für das Finale am 30. Jänner in der Zentrale der Tiroler Versicherung in Innsbruck hervor, also in den Gemächern des „Krone“-Organisationspartners. Wer dort auftrumpft, dem winken Preise in der Gesamthöhe von 27.000 Euro.
Traditionsgasthaus als würdiger Turnierplatz
Doch erst galt es, die Teilnehmer im Bezirk Imst zu eruieren. 52 Paare, von Turnierleiter Max Hafele akkreditiert, stellten sich dem Kampf um die Noggl im traditionellen Gasthaus Sonne, das ein perfektes Ambiente bot. „Es ist nämlich gar nicht so leicht, ein Gasthaus dafür zu finden“, sagt Markus Plattner, Gebietsleiter der Tiroler Versicherung.
Viele junge Watter am Start
Watten scheint vor allem bei den Jungen hoch im Kurs zu stehen, denn in der drängenden Menschenmenge kurz vor dem Start waren auffällig viele „90er“ zu sehen. Auch von anderen Bezirken nahmen gescheiterte Watter-Fanatiker die Gelegenheit wahr, das Ausscheiden in der Vorrunde in eine Finalteilnahme umzumünzen. Nun ging’s aber los mit mischen, abheben und austeilen.
Ein Abend mit vielen „Schneidern“
Abgehoben sollte allerdings niemand agieren, denn der unliebsame Knödel kann schnell auf deiner Seite sein, vor allem an einem Abend, an dem es besonders viele „Schneider“ gab. „Könige gibt’s wönige“ – oder „soll ich mit dem Sackmesser stechen?“, hörte man aus den Spielwiesen.
Die Stimmung war in beiden Sälen ausgezeichnet, sodass sich Sonne-Wirt Andreas Krajic nicht mehr halten konnte: „Wenn ich am Samstag noch eine Kellnerin finde, spiele ich selbst mit.“
Die nächste Chance wartet schon
Am Samstag (13. Dezember, ab 15 Uhr) geht nämlich die Vorausscheidung des Bezirks Landeck, ebenfalls in der Tarrenzer Sonne, über die Bühne. „Es sind noch Plätze frei“, ergänzt Hafele mit dem Angebot, sich noch anzumelden. Auch für jene, die am Feiertag „nach Hause gespielt“ wurden, ist es eine weitere Chance, sich für das Finale zu qualifizieren – ausnahmsweise mit der Entscheidung: „I gea!“
Alle Informationen zum Turnier, den Spielterminen und der Anmeldung finden Sie unter www.tirolerwatterkrone.at
Hubert Daum, Kronen Zeitung
