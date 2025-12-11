Mit Glück und Können in das große Finale

Es wurde wieder gelacht, gegrübelt und gejubelt: Die besten acht Paare der Kitzbüheler Bezirksausscheidung sicherten sich ihren Platz bei der Endrunde der „Tiroler Watter-Krone“.
Mit 64 Teilnehmern wieder volle Gaststuben, einmal mehr beste Stimmung und Spannung – das Hotel-Gasthof „Zur schönen Aussicht“ in St. Johann bot einen perfekten Rahmen für die dritte Vorentscheidung des Turniers. „Wir hatten einen brutalen Lauf“, lachten Markus Kogler und Peter Dumm nach dem Sieg in ihrer 8er-Gruppe.
Das Erfolgsgeheimnis sieht Kogler, der passionierte Tennisspieler aus Fieberbrunn, ähnlich wie auf rotem Sand: „Ruhe bewahren und im entscheidenden Moment da sein.“
Kein Glück „daheim“ in Strass – ein neuer Versuch
Das versuchte im zweiten Anlauf auch Martha Egger aus Fügenberg, weil es „daheim“ in Strass fast nur Niederlagen setzte. Auch diesmal zeigte ihr Glücksgöttin Fortuna nur die kalte Schulter. Wer sich auf das Traditionsspiel rund um Herz, Eichel, Schell und Laub einlässt, muss dies akzeptieren.
Bürgermeister nahm gleich ganze Familie mit
Sogar im Familienverbund waren die Thalers aus Itter angereist. Raffael, gerade erst zwölf Jahre, kämpfte mit Papa und Bürgermeister Roman um einen Finalplatz. Einen Raum weiter versuchten Mama Viktoria und sogar die Oma ihr Watter-Glück.
Training nach der Feuerwehrprobe
Ebenfalls im Verbund waren acht junge Feuerwehrleute gekommen. „Das Watten nach der Feuerwehrprobe ist wieder in Mode gekommen. Und die Jungen haben mich gleich mitgerissen“, erzählte Bezirksfeuerwehrkommandant Andreas Schroll.
Hoffentlich ein Anstoß wieder mehr zu spielen
Die Gastgeber Franz und Elisabeth Grander freuten sich über das spannende Geschehen an den Tischen. „Das Handy bleiben beim Kartenspielen weg. Wir hoffen, dass das ein Anstoß ist, dass wieder öfter eine Partie zusammenkommt.“
Die Turniermanager Max Hafele sowie Martin Reiter und Michael Eder (Tiroler Versicherung bzw. deren Gebietsleiter) lobten die Fairness. Beim Finale in Innsbruck am 30. Jänner geht es um Preise im Wert von insgesamt 27.000 Euro.
Auch in Imst ging die Bezirksausscheidung bereits über die Bühne. Einen Bericht lesen Sie noch diese Woche. Am Samstag (13. Dezember, ab 15 Uhr) steigt die Bezirksausscheidung Landeck, ebenfalls im Gasthof Sonne in Tarrenz.
Alle Informationen zum Turnier, den Spielterminen und der Anmeldung unter www.watterkrone.at
