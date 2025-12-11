Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Tiroler Watter-Krone“

Mit Glück und Können in das große Finale

Tirol
11.12.2025 18:00
Das Traditionsgasthaus in St. Johann bot einen tollen Rahmen.
Das Traditionsgasthaus in St. Johann bot einen tollen Rahmen.(Bild: Andreas Moser)

Es wurde wieder gelacht, gegrübelt und gejubelt: Die besten acht Paare der Kitzbüheler Bezirksausscheidung sicherten sich ihren Platz bei der Endrunde der „Tiroler Watter-Krone“.

0 Kommentare

Mit 64 Teilnehmern wieder volle Gaststuben, einmal mehr beste Stimmung und Spannung – das Hotel-Gasthof „Zur schönen Aussicht“ in St. Johann bot einen perfekten Rahmen für die dritte Vorentscheidung des Turniers. „Wir hatten einen brutalen Lauf“, lachten Markus Kogler und Peter Dumm nach dem Sieg in ihrer 8er-Gruppe.

Das Erfolgsgeheimnis sieht Kogler, der passionierte Tennisspieler aus Fieberbrunn, ähnlich wie auf rotem Sand: „Ruhe bewahren und im entscheidenden Moment da sein.“

Wer hat die besten Trümpfe? Auch diesmal war es wieder spannend.
Wer hat die besten Trümpfe? Auch diesmal war es wieder spannend.(Bild: Andreas Moser)
Tennisfreund Andreas Fuchs gratuliert Markus Kogler (li.).
Tennisfreund Andreas Fuchs gratuliert Markus Kogler (li.).(Bild: Andreas Moser)

Kein Glück „daheim“ in Strass – ein neuer Versuch
Das versuchte im zweiten Anlauf auch Martha Egger aus Fügenberg, weil es „daheim“ in Strass fast nur Niederlagen setzte. Auch diesmal zeigte ihr Glücksgöttin Fortuna nur die kalte Schulter. Wer sich auf das Traditionsspiel rund um Herz, Eichel, Schell und Laub einlässt, muss dies akzeptieren.

Papa und Sohn als Watter-Duo: Roman Thaler, Bürgermeister von Itter, und sein Raffael schlugen ...
Papa und Sohn als Watter-Duo: Roman Thaler, Bürgermeister von Itter, und sein Raffael schlugen sich wacker – aber kein Finalplatz.(Bild: Andreas Moser)

Bürgermeister nahm gleich ganze Familie mit
Sogar im Familienverbund waren die Thalers aus Itter angereist. Raffael, gerade erst zwölf Jahre, kämpfte mit Papa und Bürgermeister Roman um einen Finalplatz. Einen Raum weiter versuchten Mama Viktoria und sogar die Oma ihr Watter-Glück.

Die weiteren Finalisten

  • Juliane Aschaber / Florian Schatz
  • Andreas Schroll / Stefan Schroll
  • Markus Kogler / Peter Dumm
  • Alois Prantl / Alois Schütz
  • Wolfgang Aigner / Renate Lanthaler
  • Stefan Windisch / Tobias Unterladstätter
  • Martha Lanthaler / Gebhard Kometer
  • Marco Ferchichi / Elias Gruber

Training nach der Feuerwehrprobe
Ebenfalls im Verbund waren acht junge Feuerwehrleute gekommen. „Das Watten nach der Feuerwehrprobe ist wieder in Mode gekommen. Und die Jungen haben mich gleich mitgerissen“, erzählte Bezirksfeuerwehrkommandant Andreas Schroll.

Michael Eder, Gebietsleiter der Tiroler Versicherung, und sein Kollege Martin Reiter mit den ...
Michael Eder, Gebietsleiter der Tiroler Versicherung, und sein Kollege Martin Reiter mit den Watter-Boxen für die Teilnehmer.(Bild: Andreas Moser)
Die Gastgeber Franz und Elisabeth Grander mit Bezirksfeuerwehrkommandant Andreas Schroll (von ...
Die Gastgeber Franz und Elisabeth Grander mit Bezirksfeuerwehrkommandant Andreas Schroll (von links).(Bild: Andreas Moser)
Die Konzentration war zu spüren, aber auch der Humor kam nicht zu kurz.
Die Konzentration war zu spüren, aber auch der Humor kam nicht zu kurz.(Bild: Andreas Moser)

Hoffentlich ein Anstoß wieder mehr zu spielen
Die Gastgeber Franz und Elisabeth Grander freuten sich über das spannende Geschehen an den Tischen. „Das Handy bleiben beim Kartenspielen weg. Wir hoffen, dass das ein Anstoß ist, dass wieder öfter eine Partie zusammenkommt.“

Die Turniermanager Max Hafele sowie Martin Reiter und Michael Eder (Tiroler Versicherung bzw. deren Gebietsleiter) lobten die Fairness. Beim Finale in Innsbruck am 30. Jänner geht es um Preise im Wert von insgesamt 27.000 Euro.

Lesen Sie auch:
Auf ein gutes Blatt hofften alle Teilnehmer, 16 stehen nun im Finale im Jänner.
„Tiroler Watter-Krone“
Acht weitere Paare haben Final-Trümpfe in der Hand
29.11.2025
„Tiroler Watter-Krone“
Karten auf den Tisch: Tirol ist im Watter-Fieber
20.11.2025
„Tiroler Watter-Krone“
Die „Krone“ sucht die beste Watter-Paarung Tirols
28.09.2025

Auch in Imst ging die Bezirksausscheidung bereits über die Bühne. Einen Bericht lesen Sie noch diese Woche. Am Samstag (13. Dezember, ab 15 Uhr) steigt die Bezirksausscheidung Landeck, ebenfalls im Gasthof Sonne in Tarrenz.

Alle Informationen zum Turnier, den Spielterminen und der Anmeldung unter www.watterkrone.at

Porträt von Andreas Moser
Andreas Moser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
173.821 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
160.289 mal gelesen
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
152.859 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf