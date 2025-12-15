Pendler freuen sich über 42-minütigen Arbeitsweg

Der Railjet fährt weiter – Wien Hauptbahnhof ist seine Endstation, um 10.07 Uhr werden die Fahrgäste ankommen. Kurz vor dem Einsteigen erwischen wir Angelika Winiarska, die für ihren Job nach Wien pendelt: „Die zweieinhalb Stunden stören mich nicht unbedingt, weil ich im Zug arbeiten kann. Trotzdem freue ich mich enorm, wenn das eine halbe Stunde schneller geht“, sagt sie und spielt auf den Semmeringtunnel an, der spätestens ab 2030 die „neue Südbahn“ komplett machen soll.