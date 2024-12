Taylor Swift: Überraschung im Kinderkrankenhaus

„Ich bin jetzt Taylor Swift!“

In einem TikTok-Video erzählte Naya freudestrahlend: „Ich bin jetzt Taylor Swift!“ Neben dem Outfit enthielt das Paket eine handgeschriebene Karte, in der Taylor schrieb: „Ich habe es geliebt, dich letzte Woche zu treffen. Du hast mir so viel Freude bereitet.“