Kältehungrig

Gemeinde gibt „coolen“ Badefans eine Garderobe

Gesundheit & Umwelt
13.12.2025 17:00
Zugefroren: der Stadtsee in Horn im Winter. Doch Badefans hält das eisige Wasser nicht ab.
Zugefroren: der Stadtsee in Horn im Winter. Doch Badefans hält das eisige Wasser nicht ab.(Bild: Stadtgemeinde Horn )

Eisbaden wird immer beliebter – nicht nur in der freien Natur. Im Waldviertel steigen immer mehr Menschen in den Horner Stadtsee. 

Der Stadtsee in der Gemeinde Horn ist nicht nur im Sommer ein Hit. Auch das eiskalte, teils zugefrorene Wasser lockt im Winter immer mehr Wasserratten an. Das Eisbaden kann positive Effekte auf die Gesundheit haben, darunter die Steigerung der Kältetoleranz und die Stärkung des Immunsystems. Aber Vorsicht: vor dem ersten Sprung ins kalte Eis, sollte die Gesundheit bei einem Arzt abgeklärt werden.

Tipps fürs „coole“ Baden:

  • Langsam ins kalte Wasser steigen.
  • Ein ruhiger, entspannter Atem hilft. 
  • Nach der Zeit steigern – der Körper braucht Zeit zum Gewöhnen an die kalte Temperatur.
  • Danach gleich, aber langsam, aufwärmen.
Damit die Waldviertler „Kältehungrigen", so die Gemeinde, eine gute und sichere Zeit am See verbringen können, wurde jetzt vom Wirtschaftshof eine eigene Umkleidekabine für die Nutzer aufgestellt. Somit steht dem Abkühlen – und danach wieder warm anziehen – nichts im Weg.

