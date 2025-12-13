Gemeinde gibt „coolen“ Badefans eine Garderobe

Eisbaden wird immer beliebter – nicht nur in der freien Natur. Im Waldviertel steigen immer mehr Menschen in den Horner Stadtsee.
Der Stadtsee in der Gemeinde Horn ist nicht nur im Sommer ein Hit. Auch das eiskalte, teils zugefrorene Wasser lockt im Winter immer mehr Wasserratten an. Das Eisbaden kann positive Effekte auf die Gesundheit haben, darunter die Steigerung der Kältetoleranz und die Stärkung des Immunsystems. Aber Vorsicht: vor dem ersten Sprung ins kalte Eis, sollte die Gesundheit bei einem Arzt abgeklärt werden.
Damit die Waldviertler „Kältehungrigen“, so die Gemeinde, eine gute und sichere Zeit am See verbringen können, wurde jetzt vom Wirtschaftshof eine eigene Umkleidekabine für die Nutzer aufgestellt. Somit steht dem Abkühlen – und danach wieder warm anziehen – nichts im Weg.
