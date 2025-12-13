Gemeinde gibt „coolen“ Badefans eine Garderobe

Der Stadtsee in der Gemeinde Horn ist nicht nur im Sommer ein Hit. Auch das eiskalte, teils zugefrorene Wasser lockt im Winter immer mehr Wasserratten an. Das Eisbaden kann positive Effekte auf die Gesundheit haben, darunter die Steigerung der Kältetoleranz und die Stärkung des Immunsystems. Aber Vorsicht: vor dem ersten Sprung ins kalte Eis, sollte die Gesundheit bei einem Arzt abgeklärt werden.