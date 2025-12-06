Now it's fixed
Venues known: ÖFB team knows World Cup schedule
Now it's fixed: Austria knows the exact match schedule for the 2026 World Cup in the USA, Canada and Mexico! The ÖFB team will play its three group matches in three different stadiums.
Austria will face world champions Argentina, Algeria and Jordan in Group J - that has been clear since Friday evening.
What is certain is that the ÖFB team's first World Cup match after a 28-year break will be against Jordan on June 17. With Santa Clara (San Francisco), the venue has now also been fixed. Kick-off time is 6 a.m. CET.
The tournament continues on June 22 in Dallas against Argentina (7 p.m. CET) and on June 28 in Kansas City against Algeria (4 p.m. CET). FIFA announced the exact schedule at a show in Washington on Saturday.
Search for accommodation
In the coming days, a high-ranking ÖFB delegation will try to find suitable accommodation on site.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.