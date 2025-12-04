In Beaver Creek
Heavy fall! “That didn’t look good”
A terrible moment during the downhill in Beaver Creek! Rok Ažnoh from Slovenia crashed with bib number 58, skidded into the safety nets at high speed and even lost his helmet in the process.
In sporting terms, the race had long since been decided: ski dominator Marco Odermatt took victory in the downhill opener, while Vincent Kriechmayr finished a strong fifth as the best Austrian.
The race went off without any major incidents until late in the race. But then the 23-year-old Ažnoh - 2023 Junior World Champion in the downhill in St. Anton - lost control and crashed into the safety nets without braking. The race was interrupted.
"One of the fastest sections of the entire course"
Expert Hans Knauß was audibly upset on ORF. Presenter Rainer Pariasek was also breathless. "This is a very fast passage. This is a place where unfortunately there have already been serious crashes. One of the fastest passages on the entire route," said Knauß.
The images also showed Ažnoh's helmet being flung off. The rescue helicopter was deployed.
We can only hope that Ažnoh got off lightly.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
