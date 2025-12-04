Vorteilswelt
51st in the world rankings!

This Russian now plays tennis for Austria

Nachrichten
04.12.2025 12:10
Anastasia Potapova will be playing for Austria in the future.
Anastasia Potapova will be playing for Austria in the future.(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Harry How)

Russian-born Anastasia Potapova - currently number 51 in the WTA world rankings - is now eligible to play for Austria. "We warmly welcome her to the Austrian tennis family," explained ÖTV President Martin Ohneberg in a press release.

"I am delighted to announce that my application for citizenship has been accepted by the Austrian government," said the neo-Austrian herself. In an Instagram post, she shows herself with a clenched fist and tennis racket in hand.

She adds: "Austria is a country that I love, that is incredibly hospitable and where I feel completely at home. I love being in Vienna and am looking forward to finding my second home there."

Already triumphed in Linz
"She is a sporting asset and we are looking forward to her contribution to the further development of our team," said the Austrian Tennis Federation. Potapova will be competing for Austria in 2026. 

The 24-year-old is currently number 51 in the WTA world rankings, but was as high as 21st in 2023. Her greatest successes to date include three WTA titles - one of them in Linz in 2023. 

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Porträt von krone Sport
krone Sport
