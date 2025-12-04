Magna in Graz: Mercedes bleibt, McLaren kommt

Zudem soll mit McLaren eine weitere Prestige-Marke im Anflug auf Graz sein: Die Verhandlungen mit der britischen McLaren Automotive Holdings über die Fertigung von zwei Elektro-Luxus-Modellen sollen sich in der finalen Phase befinden, die Produktion soll 2028 starten – bis zu 30.000 Modelle der britischen Luxusmarke in Graz pro Jahr gefertigt werden. Sollte man diesen Deal in trockene Tücher bringen, könnte man damit wohl auch die 2026 auslaufende Produktionen des BMW Z4 und Toyota Supra kompensieren.