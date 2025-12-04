Vorteilswelt
Rettung für Standort

Magna in Graz: Mercedes bleibt, McLaren kommt

Steiermark
04.12.2025 08:44
Die Produktion der G-Klasse von Mercedes bleibt in Graz
Die Produktion der G-Klasse von Mercedes bleibt in Graz(Bild: APA/INGRID KORNBERGER)

Es geht wieder bergauf für Magna in Graz. Zuletzt konnte man ja bereits zwei neue Deals mit chinesischen Autobauern vermelden. Nun die nächste positive Nachricht: Mercedes verlängert die Produktion der G-Klasse bis 2034 und auch McLaren plant offensichtlich zwei Modelle in Graz zu fertigen. 

0 Kommentare

Es ist ein Lichtblick für die steirische Wirtschaft: Bei Magna geht es offensichtlich wieder bergauf. Wie die „Kleine Zeitung“ heute vermeldet, wurde der Montageauftrag des Mercedes G bis 2034 verlängert. Damit bleibt der wohl wichtigste Kunde von Magna den Grazern treu.

Zudem soll mit McLaren eine weitere Prestige-Marke im Anflug auf Graz sein: Die Verhandlungen mit der britischen McLaren Automotive Holdings über die Fertigung von zwei Elektro-Luxus-Modellen sollen sich in der finalen Phase befinden, die Produktion soll 2028 starten – bis zu 30.000 Modelle der britischen Luxusmarke in Graz pro Jahr gefertigt werden. Sollte man diesen Deal in trockene Tücher bringen, könnte man damit wohl auch die 2026 auslaufende Produktionen des BMW Z4 und Toyota Supra kompensieren.

Nimmt man dann noch die zuletzt vereinbarten Teilfertigungsaufträge der chinesischen Automarken Xpeng und GAC dazu, dürfte die Magna damit den Autostandort Graz wohl bis auf Weiteres absichern können.  

Steirerkrone
Steiermark

