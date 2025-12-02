Feuerwehren konnten Holz vor Flammen bewahren

In Vollbrand geriet ein Holzhäcksler-Lkw auf dem Areal eines Sägewerkes im Gailtal in Kärnten. Die Feuerwehren Würmlach, Kötschach-Mauthen, Weidenburg und Dellach im Gailtal standen mit sechs Fahrzeugen und 57 Feuerwehrleuten im Löscheinsatz und konnten eine Ausbreitung des Feuers auf das Holzlager verhindern.