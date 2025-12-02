Feuerwehren konnten Holz vor Flammen bewahren

In Vollbrand geriet ein Holzhäcksler-Lkw auf dem Areal eines Sägewerkes im Gailtal in Kärnten. Die Feuerwehren Würmlach, Kötschach-Mauthen, Weidenburg und Dellach im Gailtal standen mit sechs Fahrzeugen und 57 Feuerwehrleuten im Löscheinsatz und konnten eine Ausbreitung des Feuers auf das Holzlager verhindern.
Während der Arbeit brach Montagnachmittag bei einem selbstfahrenden Holzhäcksler in einem holzverarbeitenden Betrieb in Würmlach bei Kötschach-Mauthen ein Brand aus. Die Mitarbeiter begannen sofort mit Löschversuchen, doch die Handfeuerlöscher konnten wenig ausrichten.
Mit einem Radlader wurde Schnee auf den sich rasch ausbreitenden Brand gekippt, was ebenfalls nicht zielführend war. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Häcksler bereits in Vollbrand.
Die Feuerwehren konnten verhindern, dass die Flammen auf das Holzlager übergriffen. Der Holzhäcksler brannte jedoch völlig aus. Ein Schaden in der Höhe eines mittleren sechsstelligen Eurobetrages entstand, so die Polizei Kötschach-Mauthen.
Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursachenermittlung ist nun Gegenstand kriminaltechnischer Untersuchungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.