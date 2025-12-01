Fußgänger stürzt auf Straße – von Auto erfasst!

Schrecklicher Unfall am Sonntagabend in Kitzbühel in Tirol: Ein 60-jähriger Fußgänger stürzte vom Gehsteig plötzlich auf die angrenzende Straße und wurde dort von einem Auto erfasst. Der Deutsche erlitt Verletzungen und musste nach der Erstversorgung ins Spital eingeliefert werden.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall kurz nach 20 Uhr. Der 60-jährige Deutsche war zu Fuß am Gehsteig entlang der B170 Brixentalstraße unterwegs, als er plötzlich aus noch unbekannter Ursache auf die Fahrbahn direkt vor ein herannahendes Auto stürzte.
Trotz Vollbremsung kam es zur Kollision
Die 46-jährige Pkw-Lenkerin konnte trotz sofortiger Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten. Der Fußgänger wurde vom Fahrzeug erfasst und erlitt dadurch erhebliche Verletzungen.
Rettung, Notarzt und Polizei eilten sofort zur Unfallstelle. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol gebracht.
