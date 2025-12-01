Lkw-Lenker auf Drogen erfasste Fußgängerin (85)

In Innsbruck wurde am Montagvormittag eine 85-jährige Fußgängerin von einem ausparkenden Kleinlaster erfasst und verletzt. Dessen Lenker (32) wurde positiv auf eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel getestet.
Der 32-jährige Syrer wollte gegen 11 Uhr mit einem Kleinlaster in der Innsbrucker Heiliggeiststraße ausparken und erfasste dabei die Seniorin, die hinter dem Fahrzeug entlangging. Die Frau wurde verletzt in die Klinik gebracht.
Wie die Polizei berichtet, wirkte der Transporterfahrer durch Suchtmittel beeinträchtigt, weshalb die Beamten einen freiwilligen Drogen-Vortest mit ihm machten. Dieser verlief positiv, woraufhin der Mann dem Amtsarzt vorgeführt wurde. Dieser bestätigte, dass der 32-Jährige nicht fahrtauglich war.
