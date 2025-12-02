„Patient“ Sturm ist noch nicht über dem Berg

Die größte Druckwelle: Die hat Jürgen Säumel mit dem Dreier in der Oststeiermark vorerst überwunden. Nicht auszudenken, welches Krisengeheul bei einer Niederlage losgegangen wäre. Die Sturm-Anhängerschaft ist bekannt dafür, zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt rasch hin und her schnell zu pendeln. Der Sturm-Trainer lässt sich davon nicht beirren: „Natürlich war vor dem Hartberg-Spiel eine gewisse Anspannung da, nachdem wir länger nicht gewonnen haben. Ich versuche mich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren, nämlich jene, die ich beeinflussen kann. Und das ist in erster Linie die Arbeit mit der Mannschaft und unserem Trainerstab, sprich Lösungen aufzuzeigen und Matchpläne auszuarbeiten.“