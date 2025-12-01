FIS-Regeln: Sicher auf den Ski-Pisten unterwegs

Einige Skigebiete öffneten bereits ihre Pisten und viele Wintersportbegeisterte wedelten am Wochenende schon im Schnee hinunter. Nun beginnt auch eine arbeitsintensive Zeit für die heimischen Alpinpolizisten, die an die FIS-Regeln erinnern.
407 Alpinunfälle mit Fremdverschulden sind im vergangenen Skiwinter alleine in Kärntner Skigebieten passiert – bei 48 dieser Unfälle beging der Verursacher Fahrerflucht. Zwei Unfälle führten gar zu tödlichen Verletzungen. Soweit die Statistik – selbst verschuldete Unfälle werden von der Polizei nicht erfasst.
Zu den wichtigsten Aufgaben der Alpinpolizisten gehören dementsprechend die Aufnahme von Skiunfällen mit möglichem Fremdverschulden sowie die Fahndung nach fahrerflüchtigen Unfallbeteiligten. Die 67 Alpinpolizisten und sieben Alpinpolizistinnen in Kärnten leisten außerdem häufig Erste Hilfe, wenn der Rettungsdienst noch nicht eingetroffen ist.
Keine Verkehrsordnung für Skipisten
In Kärnten sind die alpinen Beamten in fünf Einsatzgruppen eingeteilt, wobei jede Gruppe von einem Beamten mit abgeschlossener Polizei-Bergführer-Ausbildung geleitet wird. Prinzipiell darf sich jeder Wintersportbegeisterte frei auf den Pisten bewegen, solange er niemanden gefährdet oder verletzt – es gibt in Österreich keine eigene Verkehrsordnung für Skipisten!
Eine gute Schneeauflage sorgt normalerweise für griffige Pistenverhältnisse und große Sturzräume. Harte, vereiste Pisten führen hingegen zu mehr Unfällen.
Kontrollinspektor Michael Bachlechner, Landesausbildungsleiter der Kärntner Alpinpolizei
Die Internationale Ski- und Snowboard-Federation – besser bekannt als FIS – hat jedoch zehn Grundregeln festgelegt, die helfen sollen, Unfälle zu vermeiden und die auch von Gerichten herangezogen werden können, um bei einem Unfall die Verschuldensfrage zu klären.
Um Verletzungen vorzubeugen, sollte ein Skihelm getragen werden, zudem sollten gut gepflegte und geschliffene Kanten an den Wintersportgeräten helfen, Unfälle zu vermeiden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.