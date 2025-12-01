FIS-Regeln: Sicher auf den Ski-Pisten unterwegs

Keine Verkehrsordnung für Skipisten

In Kärnten sind die alpinen Beamten in fünf Einsatzgruppen eingeteilt, wobei jede Gruppe von einem Beamten mit abgeschlossener Polizei-Bergführer-Ausbildung geleitet wird. Prinzipiell darf sich jeder Wintersportbegeisterte frei auf den Pisten bewegen, solange er niemanden gefährdet oder verletzt – es gibt in Österreich keine eigene Verkehrsordnung für Skipisten!