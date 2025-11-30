Copper Mountain Slalom
Shiffrin ahead at the halfway point ++ Liensberger lurking!
It's all set - Mikaela Shiffrin seems to be on course for her 104th World Cup victory in the women's slalom in Copper Mountain!
Despite a less than perfect run, the 30-year-old is 0.28 seconds ahead of Switzerland's Wendy Holdener and 0.69 seconds ahead of Katharina Liensberger from Vorarlberg at the halfway point of her home race in the US state of Colorado.
In rapidly deteriorating weather conditions, it became increasingly difficult for each skier to conjure up top times in the US snow. It was probably no coincidence that Shiffrin, Holdener and Liensberger were among the top three after the first run.
Here is the standings in the overall World Cup:
Kathi Truppe, who finished 6th in the Gurgl slalom, completed a pleasing half-time result from a red-white-red perspective: in fifth place, however, she is already 1.16 seconds off Shiffrin's best time.
Kathi Gallhuber (+2.04) and Kathi Huber (+2.50) finished 14th and 15th for the final run - in which Franziska Gritsch and Lisa Hörhager did not make it after dropping out ...
This article has been automatically translated,
read the original article here.
