Only Robinson faster
Julia Scheib races to the podium in Copper Mountain
After her victory in Sölden, Julia Scheib has also made it onto the podium in the second giant slalom of the season. The Styrian was only beaten by Alice Robinson from New Zealand in Copper Mountain, with Thea Louise Stjernesund from Norway coming in third.
Alice Robinson has won an Alpine World Cup ski race for the fifth time in her career. The New Zealander won the giant slalom at Copper Mountain on Saturday, 0.96 seconds ahead of Sölden triumphant Julia Scheib from Styria and 1.08 seconds ahead of Norway's Thea Louise Stjernesund. Katharina Liensberger was the second best Austrian in tenth place (+1.79).
Here are the results:
Franziska Gritsch improved from 27th to 18th, Lisa Hörhager finished 22nd and scored her first points in the giant slalom. Nina Astner came 23rd, Stephanie Brunner remained far behind expectations in 25th place. Victoria Olivier (35th) and Viktoria Bürgler (40th) missed out on qualifying for the 2nd run.
