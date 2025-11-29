Rekord eingestellt! Ogier zum 9. Mal Weltmeister

„An unsere Grenzen gebracht“

„Was für eine Saison, was für ein Kampf mit Elfyn“, sagte Ogier im Ziel in Jeddah. „Sie waren superstark und haben uns bis zur letzten Etappe des Jahres an unsere Grenzen gebracht.“ Evans war mit drei Punkten Vorsprung ins Saisonfinale gegangen, hatte aber am Ende um vier Zähler das Nachsehen. „Es war ein hartes Rennen“, sagte der walisische Toyota-Fahrer, der zum fünften Mal in seiner Karriere Vizemeister wurde. Evans hatte gehofft, der erste britische Champion seit Richard Burns 2001 zu werden. „Ich denke, wir haben getan, was wir konnten.“