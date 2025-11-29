Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rallye

Rekord eingestellt! Ogier zum 9. Mal Weltmeister

Sport-Mix
29.11.2025 15:34
Sebastien Ogier feiert seinen neunten Weltmeistertitel.
Sebastien Ogier feiert seinen neunten Weltmeistertitel.(Bild: EPA/Simone Calvelli / Reporter Images)

Toyota-Pilot Sebastien Ogier hat sich am Samstag in Saudi-Arabien zum neunten Mal zum Rallye-Weltmeister gekrönt. Der Franzose zog dadurch mit seinem Landsmann und Rekordtitelträger Sebastien Loeb gleich.

0 Kommentare

Ogier, der am 17. Dezember 42 Jahre alt wird, ist nun der älteste Rallye-Champion in dieser Sportart. Dem Routinier reichte im abschließenden Rennen Rang drei, um den Waliser Elfyn Evans, der Sechster wurde, noch abzufangen. Die letzte Rallye ging an den Belgier Thierry Neuville.

Sebastien Ogier
Sebastien Ogier(Bild: APA/AFP/Valery HACHE)

„An unsere Grenzen gebracht“
„Was für eine Saison, was für ein Kampf mit Elfyn“, sagte Ogier im Ziel in Jeddah. „Sie waren superstark und haben uns bis zur letzten Etappe des Jahres an unsere Grenzen gebracht.“ Evans war mit drei Punkten Vorsprung ins Saisonfinale gegangen, hatte aber am Ende um vier Zähler das Nachsehen. „Es war ein hartes Rennen“, sagte der walisische Toyota-Fahrer, der zum fünften Mal in seiner Karriere Vizemeister wurde. Evans hatte gehofft, der erste britische Champion seit Richard Burns 2001 zu werden. „Ich denke, wir haben getan, was wir konnten.“

Ogier nur noch Teilzeitpilot
Der Titel für Ogier ist auch deswegen bemerkenswert, weil das Rallye-Ass nur mehr als Teilzeitpilot unterwegs war. Er fehlte bei drei der 14 Läufe, sechs gewann er. Für seinen Beifahrer Vincent Landais, der seit 2022 mit ihm zusammenarbeitet, war es der erste WM-Titel. Während Loeb seine Titel zwischen 2004 und 2012 mit Citroën gewann, triumphierte Ogier in Autos von Volkswagen (2013-16), Ford (2017,18) und Toyota (2020,21,25). Für den entthronten Titelverteidiger Neuville endete die WM-Saison mit dem Rennsieg vor Adrien Fourmaux (beide Hyundai) versöhnlich, der Belgier wurde in der Gesamtwertung Fünfter.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
186.851 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
112.276 mal gelesen
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
104.501 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
661 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Mehr Sport-Mix
Rallye
Rekord eingestellt! Ogier zum 9. Mal Weltmeister
Sie ist zurück!
Judo: Piovesana bei Comeback Siebente in Abu Dhabi
Ab zu Kriens-Luzern
Teamkapitän Bilyk verlässt im Sommer Kiel
Krone Plus Logo
Volleyball-Coup?
„Mit dem Titel würden wir neues Kapitel schreiben“
Krone Plus Logo
Neue Trainingspartner
Was Dreisprung-Ass mit der Feuerwehr zu tun hat

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf