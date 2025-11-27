Keine Nachmittagsbetreuung wegen Personalmangels

Therapie nur am Vormittag

„Ich habe niemanden, der mir auf mein Kind aufpassen könnte, mir steht nur die Zeit, in der Philipp (Name geändert) in die Vorschule geht, zur Verfügung.“ Das sind in etwa drei bis vier Stunden am Vormittag. Oft müsse sie monatelang auf eine Behandlung warten, da Termine am Vormittag oft schon vergeben seien. „Schon im Sommer wusste der Stadtschulrat, dass mehr als 150 Lehrer fehlen werden, und wurde etwas dagegen unternommen? Nein, natürlich nicht! Auf der Strecke bleiben wieder einmal die Kinder und die Familien“, macht Claudia B. ihrem Ärger Luft. Auf Anfrage bei der Bildungsdirektion ist man sich des Problems der fehlenden Pädagogen sehr wohl bewusst.