Was für ein Dekolleté!

Kylie Jenner verführt Fans als „Pretty in Pink“

Society International
19.09.2025 17:00
(Bild: instagram.com/kyliejenner)

Kylie Jenner weiß, wie sie ihre Fans zum Jubeln bringt – mit lasziven Fotos und einem sexy Dekolleté. Da kommt sogar ihre beste Freundin Hailey Bieber ins Schwärmen ...

Auf Instagram zeigte sich Kylie Jenner jetzt in einem Barbie-pinken Outfit, das aus einem hautengen Rock und einem winzig kleinen Bikini-Oberteil bestand. Dass der Fokus der Fans da auf dem ausladenden Dekolleté der 28-Jährigen lag, versteht sich fast von selbst.

„Du raubst uns den Atem“
Ihr Posting, das gleich mehrere Fotos des sexy Shootings sowie einen kurzen Clip umfasste, kommentierte Kylie schlicht mit den Worten: „Eine Prinzessin“, und zwei rosaroten Herzchen.

Kylie Jenner macht ihre Fans mit ihren Kurven ganz wuschig.
Kylie Jenner macht ihre Fans mit ihren Kurven ganz wuschig.(Bild: instagram.com/kyliejenner)

„Ja! Ganz genau!!!“, reagierte Busenfreundin Hailey Bieber umgehend und freute sich wohl ebenso wie die Fans der Reality-TV-Beauty über die sexy Fotos. „Eine Prinzessin? Nein, du bist DIE Queen!“, konterte ein Fan hingegen.

Ein anderer witzelte in Hinblick auf Jenners berühmten Freund: „Timothée kann uns nicht alle abwehren.“ Und noch einer seufzte: „Mädchen, du raubst uns den Atem.“

Lesen Sie auch:
Kylie Jenner begleitete ihren Liebsten, Timothée Chalamet, zu den Golden Globes. Mit diesem ...
War das TOO MUCH?
Kylie Jenner: Schlechtes Gewissen wegen Dekolleté!
10.04.2025
Kurven-Geheimnis
Kylie Jenner spricht über „perfekte“ Silikonbrüste
04.06.2025

Kylie lässt Fans rätseln
Ob dieser aufreizende Look Teil einer neuen Khy-Kollektion, die Modemarke der erfolgreichen Unternehmerin, ist, oder ob sie sich für ein Shooting ihres Beauty-Labels Kylie Cosmetics herausgeputzt hat, das verriet Jenner ihren Fans übrigens nicht.

Aber fix ist: Das Ergebnis dieses Tages im Fotostudio wird sich mit Sicherheit sehen lassen können ... 

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Folgen Sie uns auf