Doppelmord-Verdacht und Alpinpolizei schlägt Alarm

Doppelmord-Verdacht in Innsbruck: Eine seit Juli 2024 vermisste Mutter und ihre Tochter wurden tot in einer Wohnung entdeckt. Zwei Brüder stehen unter Verdacht. Mehr Infos dazu hat Jasmin Steiner von der Tiroler „Krone“ live aus Innsbruck. UND: Einsatzrekord in den Alpen: Trotz weniger Bergtoter mussten Österreichs Rettungskräfte so oft ausrücken wie noch nie. Grund sind laut Alpinpolizei ein gefährliches Vollkasko-Denken. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.