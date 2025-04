Markus Fäßler schwingt in Dornbirn den Taktstock

Viel Arbeit, wenig Geld, keine Mehrheit

Angesichts der budgetären Lage steuert Fäßler schwierigen Zeiten entgegen. Sowohl im Stadtrat als auch in der Stadtvertretung ist seine Fraktion auf das Wohlwollen anderer Fraktionen angewiesen. „Ich will mit allen zusammenarbeiten“, betonte das neue Stadtoberhaupt mehrfach. Ob und mit wem er gegebenenfalls eine Koalition bilden wird, ließ Fäßler offen. Nach der Wahl Juens zum Vizebürgermeister dürfte es in der Messestadt aber – ähnlich wie in Bregenz – auf eine Zusammenarbeit mit der ÖVP hinauslaufen.