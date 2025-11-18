Vom Verkehrsrowdy bis Einbrecher: Tirol in Zahlen

Sechs von zehn Straftaten geklärt

Blick jetzt auf die Kriminalstatisik: Die Aufklärungsquote von angezeigten Straftaten betrug im Vorjahr 60,1 Prozent und war somit ein wenig besser als 2023, wo sie bei 59,6 Prozent landete. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass sie jedoch im Jahr 2021 mit 65,1 Prozent noch besser war.