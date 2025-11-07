Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unser Land in Zahlen

Mehr Touristen, die aber kürzer bleiben als früher

Tirol
07.11.2025 15:00
Touristen vor dem Goldenen Dachl in Innsbruck (Archivbild).
Touristen vor dem Goldenen Dachl in Innsbruck (Archivbild).(Bild: Birbaumer Christof)

Wie stellte sich die Situation am Arbeitsmarkt im Jahr 2024 dar und mit welcher Bilanz kann der Tourismus aufwarten? Auch dazu liefert der Folder „Tirol in Zahlen“ spannende Fakten. 

0 Kommentare

Demnach gab es im Vorjahr im Jahresdurchschnitt 358.982 unselbstständig Beschäftigte, was gegenüber dem Jahr 2023 ein Plus von 0,7 Prozent bedeutet. Der Großteil der Beschäftigten, nämlich 262.012, war im Bereich Dienstleistungen tätig. In der Produktion wurden indes 88.936 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gezählt, während es in der Land- und Forstwirtschaft 1615 Personen waren.

Vorgemerkte Arbeitslose gab es im Jahresdurchschnitt 2024 exakt 16.027. „Gegenüber dem Jahr 2023 ist das ein Plus von 9,3 Prozent“, rechnen die Statistiker vor. Die Arbeitslosenrate belief sich auf 4,3 Prozent und lag damit doch deutlich unter dem österreichweiten Jahresdurchschnitt von exakt 7,0 Prozent.

Lesen Sie auch:
Statistik des Landes liefert auch Zahlen zu Hochzeiten – und Scheidungen.
Tirol in Zahlen
Weniger Hochzeiten, aber auch weniger Trennungen
06.11.2025
Unser Land in Zahlen
Die Bevölkerung in Tirol ist ganz leicht gewachsen
05.11.2025

Mehr als 12,4 Millionen Ankünfte sind klares Plus
Als ein sehr wichtiges Standbein der heimischen Wirtschaft gilt der Tourismus. Über das ganze Jahr 2024 wurden hierzulande mehr als 12,4 Millionen Ankünfte gezählt, was einem Plus von 2,5 Prozent gegenüber 2023 entspricht. Der Anteil der Ankünfte in ganz Österreich liegt somit bei 26,8 Prozent. Die Anzahl der Übernachtungen beläuft sich auf mehr als 48,7 Millionen (+0,6 %). Top-Herkunftsländer sind Deutschland (26,5 Mio. Übernachtungen), die Niederlande (5,3 Mio.) sowie Österreich (3,9 Mio.).

Zurückgegangen ist allerdings die Aufenthaltsdauer der Gäste. „Während diese im Sommer 1999 noch rund fünf Tage blieben, lag der Durchschnitt im Sommer 2024 bei 3,5 Tagen“, heißt es von den Statistikern.

Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Klimaziele und COP30
Schilling: „Europas Rolle ist wirklich beschämend“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
152.231 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
109.511 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
94.993 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf