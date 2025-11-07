Mehr Touristen, die aber kürzer bleiben als früher

Mehr als 12,4 Millionen Ankünfte sind klares Plus

Als ein sehr wichtiges Standbein der heimischen Wirtschaft gilt der Tourismus. Über das ganze Jahr 2024 wurden hierzulande mehr als 12,4 Millionen Ankünfte gezählt, was einem Plus von 2,5 Prozent gegenüber 2023 entspricht. Der Anteil der Ankünfte in ganz Österreich liegt somit bei 26,8 Prozent. Die Anzahl der Übernachtungen beläuft sich auf mehr als 48,7 Millionen (+0,6 %). Top-Herkunftsländer sind Deutschland (26,5 Mio. Übernachtungen), die Niederlande (5,3 Mio.) sowie Österreich (3,9 Mio.).