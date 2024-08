„Zweite Unabhängigkeit für Bangladesch“

Der 84-jährige Erfinder der Mikrokredite wurde am Donnerstag als Chef der Übergangsregierung vereidigt und soll so lange an der Macht bleiben, bis es Neuwahlen gibt. Die Wiederherstellung von Recht und Ordnung im von wochenlangen Massenprotesten geprägten südasiatischem Land sei nun die wichtigste Aufgabe, sagte Yunus.