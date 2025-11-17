Bures, Kickl, Kaiser
These politicians should play important roles
A representative survey of the most important federal politicians in the country shows a top score for the red grande dame Doris Bures, who is also said to have ambitions for the office of Federal President. Who else scores well - and who has less good ratings.
The most important currency in politics: relevance. Christoph Haselmayer from the Institute for Demoscopy and Data Analysis (IFDD) surveyed the big players in domestic politics for the "Krone" (see chart below).
The pollster is amused to see that Communist Party leader Tobias Schweiger performs just as well as ÖVP party leader August Wöginger (who is involved in a corruption affair) and better than the majority of state secretaries.
There is a good sign for Alexander Pröll. The State Secretary for Digitalization "could be a hope for the future of the ÖVP".
However, the good ratings of Doris Bures and Klaudia Tanner are also exciting. "Both stand for political female power and are therefore recommended for even higher tasks," analyzes the political expert.
According to Haselmayer, this is particularly exciting in view of the statement made by Carinthian state leader Peter Kaiser in the "Krone" interview, who did not rule out a move to the Hofburg. Doris Bures in particular is said to have ambitions for the office of Federal President
This article has been automatically translated,
read the original article here.
