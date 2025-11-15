Vorteilswelt
Qualifying duel in Cyprus

Battle for the World Cup ticket: The ÖFB line-up is here!

Nachrichten
15.11.2025 16:36
Ralf Rangnick has made his decision.
Ralf Rangnick has made his decision.(Bild: EPA/ROBERT GHEMENT)

Ralf Rangnick has made his decision: this is the starting line-up for the ÖFB team going into the hugely important World Cup qualifier in Cyprus.

There had been question marks over the left-half and left-back positions in the back four. Rangnick opted for Kevin Danso, who will start in place of the suspended David Alaba, and Konrad Laimer.

Here is the starting line-up for the Austrians:

Captain Marko Arnautovic will start up front. Xaver Schlager, who was suffering from calf problems until a few days ago, will start.

The starting position
A win in Limassol against Cyprus would mean a first World Cup appearance since 1998, provided Bosnia-Herzegovina do not win at home against Romania just three hours later.

Even if they fail to secure a ticket for the 2026 finals today, the ÖFB team can still make it through on their own against Bosnia in Vienna on Tuesday.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

