Wenn Popmusik Normen und Traditionen hinterfragt

Wenn im Herbst in Graz die Blätter fallen, ist es Zeit für ein kleines, aber feines Musikfestival, das die nationale und internationale Indiepop-Elite in die Landeshauptstadt bringt: Schon zum 19. Mal findet das Autumn Leaves heuer statt. Und Veranstalter Platoo hat erneut erstklassige Gäste geladen – allen voran den US-Sänger Willy Mason, der seit seinem Debüt vor gut 20 Jahren zu den ganz großen Stimmen des zeitgenössischen Folk-Rocks gezählt wird. Er war bereits mit Radiohead und Mumford & Sons auf Tour und meldet sich nun nach längerer Pause mit einem neuen Album zurück.