Wenn Popmusik Normen und Traditionen hinterfragt

Mit der 19. Ausgabe des Autumn Leaves Festivals bringt Veranstalter Platoo am 21. und 22. November wieder feinsten Indiepop ins Grazer Orpheum.
Wenn im Herbst in Graz die Blätter fallen, ist es Zeit für ein kleines, aber feines Musikfestival, das die nationale und internationale Indiepop-Elite in die Landeshauptstadt bringt: Schon zum 19. Mal findet das Autumn Leaves heuer statt. Und Veranstalter Platoo hat erneut erstklassige Gäste geladen – allen voran den US-Sänger Willy Mason, der seit seinem Debüt vor gut 20 Jahren zu den ganz großen Stimmen des zeitgenössischen Folk-Rocks gezählt wird. Er war bereits mit Radiohead und Mumford & Sons auf Tour und meldet sich nun nach längerer Pause mit einem neuen Album zurück.
Eine Rückkehr feiert auch The Hidden Cameras – Frontman Joel Gibb war im Vorjahr bereits für einen Solo-Gig in Graz, nun präsentiert er ein neues Album. Mit seinem Mix aus Kammerpop, queerer Ästhetik und Performancekunst hat er womöglich auch den belgischen Musiker Jelle Dentruck inspiriert, der mit dem Projekt Dressed Like Boys auf einen ähnlich unverkennbaren Mix setzt – auch er kommt nach Graz.
Und dann bietet das Festival mit Anna Buchegger noch einem der aufgehenden Sterne der heimischen Pop-Welt eine Bühne, die in ihrer Musik und ihren Auftritten humorvoll und wagemutig die alpenländische Musiktradition hinterfragt. Man darf sich freuen!
Alle Infos gibt es hier.
