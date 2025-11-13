Vorteilswelt
Auto prallte gegen Lkw

Pkw völlig demoliert! Lenkerin bei Unfall verletzt

Tirol
13.11.2025 09:00
Am Pkw entstand Totalschaden.
Am Pkw entstand Totalschaden.(Bild: ZOOM Tirol)

Schwerer Unfall am Mittwochabend auf der Inntalautobahn im Gemeindegebiet von Radfeld (Bezirk Kufstein)! Eine 23-Jährige fuhr dort mit ihrem Auto auf einen Lkw auf. Am Pkw entstand Totalschaden.

Die 23-Jährige war gegen 21 Uhr auf der A12 Inntalautobahn in Fahrtrichtung Osten unterwegs. Aus bislang noch ungeklärter Ursache fuhr sie dabei im Bereich der Ausfahrt Kontrollstelle Radfeld auf dem ersten Fahrstreifen auf einen vor ihr fahrenden Lkw auf.

(Bild: ZOOM Tirol)
(Bild: ZOOM Tirol)

Lenkerin verletzt, Auto Totalschaden
Im Lastwagen befanden sich der 30-jährige rumänische Lenker und ein Beifahrer. Beide Männer blieben bei dem Unfall unverletzt. „Die Pkw-Lenkerin schien beim Eintreffen der Einsatzkräfte zunächst unverletzt, wurde jedoch vorsorglich mit dem Rettungsdienst ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht“, heißt es seitens der Polizei.

Am Auto entstand Totalschaden. Der Lkw wurde durch den Aufprall am Heck erheblich beschädigt.

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
