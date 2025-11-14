Underdog träumt! Wird verrücktes Szenario wahr?

„Von Stürmen gepeitscht“

Die Färinger glauben zumindest daran. „Wir brauchen die Hilfe von Gibraltar, das etwas tun muss, was es noch nie zuvor getan hat. Das ist also eine riesige Herausforderung“, zeigt sich Nationaltrainer Eydun Klakstein realistisch. Zudem müsste man selbst im Spiel gegen Kroatien über sich hinauswachsen – doch der Coach spürt das Feuer in seinem Team: „Wir sind Färinger - vom Wind geformt, von Stürmen gepeitscht, vom Regen gemildert. Wir weichen großen Herausforderungen nicht aus!“