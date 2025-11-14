Vorteilswelt
Completely buried

Man (21) sank up to his neck in grain silo

Nachrichten
14.11.2025 09:52
The 21-year-old was completely swallowed by the grain silo - he suffered fatal injuries ...
The 21-year-old was completely swallowed by the grain silo - he suffered fatal injuries (symbolic image).(Bild: joreks - stock.adobe.com)

Two workers sank into a grain silo in Ernstbrunn (Lower Austria). A 21-year-old Romanian died despite being quickly rescued by the fire department. His 37-year-old colleague survived with minor injuries.

Two workers fell into a grain silo on a company site in Ernstbrunn on Thursday evening - a routine operation ended in tragedy. The 21-year-old Romanian man sank completely into the grain. The fire department quickly pulled the young man out, but the emergency doctor could only determine that he had died.

Workers entered the silo from above
His 37-year-old colleague, who was up to his neck in the grain, escaped with minor injuries and was taken to Mistelbach Regional Hospital.

The accident was triggered when the two of them tried to clear a blockage in the hopper and entered the silo from above. The labor inspectorate is now investigating how this fatal accident could have happened.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Porträt von krone.at
krone.at
