After one month
No joke! Pacult already history as WAC coach
It reads like a joke, but it's not: Peter Pacult's days as coach of the WAC are numbered - after less than a month. And his successor has already been chosen.
The bombshell was dropped on Wednesday morning: Peter Pacult has been suspended. He had been head coach in Lavanttal for a whole five games. Two were lost, one "X" and two wins, one of them in the Cup against Amstetten, complete the record. Pacult took over the WAC in second place in the table and is currently in fourth place.
Kühbauer's successor
Less than a month ago, on October 13, Pacult was presented as the successor to Didi Kühbauer, who had also surprisingly left for LASK.
There is no official reason for his current leave of absence. According to reports, Pacult was already under observation by WAC president Dietmar Riegler. A Facebook statement from the WAC simply reads: "After intensive discussions between president Dietmar Riegler and head coach Peter Pacult, both sides have come to the decision to end their collaboration."
And Pacult's successor has already been appointed: German-Turkish coach Ismail Atalan. He coached the second division club Kapfenberg until the summer. All the info:
This makes him the third WAC coach within a month.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.