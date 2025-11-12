Korkmaz: „Für Fans ein Schlag ins Gesicht“

„Schon lange gemunkelt“

Ex-Fener-Präsident Aziz Yildirim und zahlreiche frühere Klub-Funktionäre manipulierten die Meisterschaft zugunsten ihres Klubs, gewannen am Ende den Titel auf der Zielgeraden vor Trabzon. „Jetzt wiederholt sich das Ganze leider. In der türkischen Community wurde schon lange gemunkelt, dass da etwas nicht passen kann“, kam der Skandal für den 40-Jährigen wenig überraschend. „Viele strittige Szenen ergeben jetzt einen Sinn.“ Einen traurigen. Korkmaz, der in der Süper Lig einst für Rizespor auflief, leidet vor allem mit den enthusiastischen Fans mit. „Die werden sich am meisten hintergangen fühlen. Für sie ist es wie ein Schlag ins Gesicht.“ Das ohnehin schon viele Narben aus der Vergangenheit aufweist. Die Frage ist: Wie soll’s nun mit dem türkischen Fußball weitergehen?