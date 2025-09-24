Bei Böhler in Mürzzuschlag wackeln Hunderte Jobs

„Es gilt jetzt schnell zu handeln, mit dem Ziel, alle Optionen auszuloten und dem Management eine solide Basis für strategische Entscheidungen aufzubereiten“, fährt er fort. Darum nimmt aktuell gerade eine externe Beratungsfirma das Werk in Mürzzuschlag unter die Lupe. Gerüchte machen im Mürztal aktuell viele die Runde: Vom Abzug der Verkaufseinheit nach Kapfenberg ist ebenso zu hören wie vom Abbau von 100 Arbeitsplätzen – sogar die drohende Schließung des kompletten Werks wurde kolportiert.