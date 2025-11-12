Trotz Zulassung: Fahrverbot für Auto nach Kauf

6500 Euro hatte die Burgenländerin kurz vor den Sommerferien in einem Autohaus in Wien-Floridsdorf für einen neuen Gebrauchtwagen hingeblättert, ihren bisherigen VW Fox, Baujahr 2000, gab es obendrauf. Drei Jahre hat sie dafür gespart. Alles schien perfekt. Doch schon nach kurzer Zeit machte der angekaufte Nissan Qashqai, der zumindest laut den Kfz-Papieren alle gesetzlichen Auflagen erfüllt hat, „komische Geräusche“. „Die Probleme wurden immer ärger, aus Angst vor schwerwiegenden Folgen nahm ich das Fahrzeug nur noch in Notfällen in Betrieb“, schildert Bettina G.