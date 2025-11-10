„Falstaff“: Schrulliger Weiberheld, der begeistert

Lustvolle Selbstpersiflage

Im Mittelpunkt steht Ambrogio Maestri, der als Sir John Falstaff mit fülligem Bassbariton begeistert, aber auch als Kauz voll Lust am eitel-pampigen Auftritt und an schrulliger Selbstpersiflage herzlich lachen lässt. Rührend seine melancholischen Momente. Moralischer Sieger bleibt er, wenn er das Ensemble zum „Tutto nel mondo è burla“-Finale (Alles auf Erden ist Spaß) mitreißt.