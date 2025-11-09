Premier League
No chance! Manchester City crush Liverpool
Manchester City clearly put champions Liverpool in their place in Pep Guardiola's 1,000th game as head coach. The Citizens won 3-0 in the Premier League clash on Sunday, with Erling Haaland (29), Nico Gonzalez (45-3) and Jeremy Doku (63) scoring in the English rain. Second-placed Manchester City reduced the gap to league leaders Arsenal to four points. Liverpool are now eight points behind the leaders.
Guardiola's team could have been ahead after just twelve minutes. However, Haaland was denied a foul penalty by Liverpool's Giorgi Mamardashvili. The Georgian had lightly touched the incredibly agile Doku in the penalty area and, after a lengthy VAR review, the penalty was awarded. It was Haaland's third penalty miss in his last six attempts.
Haaland scores, Liverpool cheer in vain
The Norwegian was nevertheless to score. He headed home his 14th goal of the season. Liverpool's Virgil van Dijk also scored with a header nine minutes later, but the goal was disallowed because Andy Robertson was deemed by the referees to have fouled the goalkeeper. The Reds suffered another setback shortly before the break: Nico Gonzalez had plenty of time and scored from around 20 meters. Van Dijk deflected the ball decisively.
Liverpool came out of the break in better shape, with substitute Cody Gakpo missing the follow-up goal after just under an hour. Doku, however, made the difference. Once again, the Belgian created space for himself with a short run and fired home. City had lost both league duels with Liverpool the previous year and were subsequently dethroned as champions by coach Arne Slot's team.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.