Andie MacDowell: Mit grauem Haar „glücklicher“

Stolz zeigt sich Andie MacDowell auf dem roten Teppich mit ihren grauen Haaren - zuletzt bei den Filmfestspielen in Cannes und dem Tribeca Filmfestival in New York. Während andere Hollywoodstars ihres Alters regelmäßig zum Friseur gehen, um ihre grauen Ansätze färben zu lassen, setzt die Schauspielerin nämlich auf ihre natürliche Haarfarbe. Im Gespräch mit dem „People“-Magazin verriet die 64-Jährige nun: Seitdem die Entscheidung getroffen habe, zu ihren grauen Locken zu stehen, sei sie „viel glücklicher“.